رمضان في العلا: أجواء مبهجة بنكهة الماضي

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تعدُّ محافظة العلا من الوجهات المثالية في شهر رمضان؛ لتميزها بجوها اللطيف، ومواقعها الطبيعية الخلابة، وشوارعها ومحالها التي امتزجت بنكهة الماضي، وأضواء البلدة القديمة الخافتة، التي تساعد على تقليل التلوث الضوئي.
ويستمتع كل زائر للمحافظة بقرب واحات النخيل داخل البلدة القديمة، وتناول الأطعمة والمشروبات الرمضانية، والتسوق في المتاجر التي تعج بالمشغولات والمنتجات المحلية والعالمية المتنوعة، إضافةً إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية التي تستمر طيلة الشهر الكريم.
كما يوجد في المحافظة عدد من الأسواق التي تعرض منتجات ومحاصيل المحافظة من فواكه وخضروات، ومنتجات الأسر المنتجة.
ووثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية ” واس “، الأجواء الرمضانية في المحافظة، بلقطات متنوعة ما بين الأسواق والميادين والمعالم وواحات النخيل.