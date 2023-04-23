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غالبت مشهورة السناب رهف القحطاني دموعها وبدى عليها التأثر الشديد بعدما تذكرت والدها.
رهف القحطاني تحبس دموعها على الهواء بسبب والدها#حياك_ياعيد#MBC1 pic.twitter.com/gys6YBB0pg
— MBC1 (@mbc1) April 23, 2023
وكانت القحطاني ضيفة على قناة MBC1 اليوم، وعندما سمعت قصيدة تتحدث عن الأب حبست دموعها الأمر الذي دفع المذيعة إلى مقاطعة الشاعر وطلب منديل لها لتجفف دموعها.
وحول سبب البكاء أكدت القحطاني أن علاقتها بوالدها مختلفة وأنها هي من بقي له بالرغم من أن لديه الكثير من الأبناء بحسب قولها.
وأشارت إلى أن أفضل ما في الأمر أن والدها لا يهتم بالسوشيال ميديا وليس له حسابات عليها ولا يتابع ما يدور فيها.