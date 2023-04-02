روبوت يوزع وجبات الإفطار على الصائمين بالرياض

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، روبوتًا يشارك المتطوعين في تقديم وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في العاصمة الرياض.

شاهد.. روبوت آلي يشارك مجموعة من المتطوعين في تقديم وجبات الإفطار للصائمين في العاصمة #الرياض #العربية_في_رمضان

عبر :@bandar__W pic.twitter.com/tl4YinojMQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 1, 2023

وظهر الروبوت وهو يرتدي سترة مكتوب عليها “رمضان بلا هدر”، ويسير مع المتطوعين لتقديم وجبات الإفطار للصائمين.

ويساهم عدد كبير من المتطوعين في إثراء العمل التطوعي والاجتماعي من خلال توزيع وجبات الإفطار على الصائمين والمسافرين على الطرق، مما يكون له أثر كبير في إطار الترابط الاجتماعي والنسيج الوطني والديني خلال شهر رمضان