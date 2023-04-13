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رودريغيز يرحل عن أولمبياكوس بعد 7 أشهر!

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
رودريغيز يرحل عن أولمبياكوس بعد 7 أشهر!
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، اليوم الخميس، رحيله رسميًا عن صفوف أولمبياكوس اليوناني بعد 7 أشهر فقط من الانضمام إليه.

الانضمام إلى أولمبياكوس

وكان رودريغيز صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري.

خاميس رودريغيز
النجم الكولومبي – المصدر @jamesdrodriguez

رحيل رودريغيز

وعلق النجم الكولومبي على رحيله، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أود أن أشكر الجميع على كل الوقت الذي قضيناه معًا”.

وتابع رودريغيز: “على الرغم من أننا نسير في طريقنا المنفصل، إلا أنني أشعر أنني سأظل دائمًا عضوًا ومرحبًا به في عائلة النادي العظيم.. أتمنى كل التوفيق لأولمبياكوس وكل نجاح في المستقبل”.

خاميس رودريغيز مع أولمبياكوس
النجم الكولومبي – المصدر @jamesdrodriguez

ومن جانبه، لفت حساب أولمبياكوس الرسمي على “تويتر”، إلى أن النادي والنجم الكولومبي قررا فسخ التعاقد بعد اتفاق متبادل، ليصبح لاعبًا حرًا، وأكد أنه سيكون جزءًا من النادي، وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وشارك خاميس في 23 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس، وساهم في تسجيل 11 هدفًا، حيث تمكن من هز الشباك 5 مرات، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

خاميس رودريغيز
النجم الكولومبي – المصدر @olympiacosfc
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