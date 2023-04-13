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ضمن منافسات الموسم الحالي

رودي جارسيا ثامن إقالة في دوري روشن

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
رودي جارسيا ثامن إقالة في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر عن رحيل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا عن الفريق الأول لكرة القدم، ليكون ثامن المدربين المُقالين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

إقالة رودي جارسيا

وقررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية رسميًا مع رودي جارسيا، وثمنت له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق؛ وتمنت له التوفيق.

وقاد رودي جارسيا، النصر في 28 مباراة بدوري روشن السعودي، ويحتل المركز الثاني بـ53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

الإقالات بدوري روشن

وأصبح المدرب الفرنسي صاحب الـ59 عامًا، ثامن مدير فني تتم إقالته في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، بعد كل من؛ البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب أبها، والبوسني وبرونو أكرابوفيتش مدرب الوحدة.

برونو أكرابوفيتش
أكرابوفيتش – المصدر @alwehdaclub1

كما شهد الموسم الحالي إقالة كل من؛ التونسي يوسف المناعي مدرب العدالة، البرتغالي بيبا مدرب الطائي، الكرواتي ألين هورفات مدرب الباطن، الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق، والكرواتي كريشمير ريزتش مدرب ضمك.

كارتيرون
كارتيرون – المصدر @Ettifaq
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