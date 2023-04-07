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بسبب برنامج بيونادزور

روسيا تحذر من انتشار أمراض خطيرة في أوكرانيا

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
روسيا تحذر من انتشار أمراض خطيرة في أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن أمريكا استأنفت برنامج بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تقوم بتوسيع برامج تدريب علماء الأحياء الأوكرانيين.

وذكر رئيس قوة الحماية الروسية من الإشعاع والكيماويات إيغور كيريلوف: هناك خطر انتشار مسببات الأمراض الخطيرة في مناطق المختبرات الحيوية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، موضحًا أن البرنامج يسمى أبحاث بيونادزور، مبرزا أن واشنطن تعتزم مواصلة البحث عن مسببات الأمراض الخطيرة، وجمع المواد البيولوجية وإرسالها إلى أمريكا.

روسيا تحذر من انتشار أمراض خطيرة في أوكرانيا

30 مختبرًا بيولوجيًا

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإنه في مارس الماضي، قال كيريلوف إن شبكة تضم أكثر من 30 مختبرًا بيولوجيًا تم بناؤها على الأراضي الأوكرانية بناء على طلب وكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية.

وأضاف: لقد حذرت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكررًا من البرامج العسكرية البيولوجية التي ينفذها البنتاغون في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي.

وتابع: أولا، تتم مراقبة الوضع البيولوجي في المناطق التي يُرجح فيها، كما يقول البنتاغون، نشر الوحدات العسكرية لحلف الناتو، ثانيا، يتم جمع ونقل عينات من الكائنات الحية الدقيقة شديدة العدوى إلى الولايات المتحدة، وأردف قائلا: وثالثا، البحث عن أسلحة بيولوجية خاصة بمنطقة معينة لها بؤر طبيعية ويمكن أن تنتقل إلى البشر.

روسيا تحذر من انتشار أمراض خطيرة في أوكرانيا

واشنطن تنفي

وكانت واشنطن وكييف قد نفيتا وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية في البلاد.

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