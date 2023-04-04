روسيا تحشد قواتها على حدود فنلندا بعد انضمامها للناتو

في الوقت الذي يرتفع فيه علم فنلندا أمام مقر حلف شمال الأطلسي بعد انضمام البلاد رسمياً اليوم إلى الناتو، نفذ الجيش الروسي تهديده معلناً تموضعه بالقرب من حدود عضو الحلف الجديد.

فبعدما أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، على أن موسكو ستعزز قدراتها العسكرية في مناطق غرب وشمال غرب البلاد ردًا على انضمام فنلندا المتوقع لحلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، أعلن الجيش الروسي في بيان عن ترتيباته الجديدة.

وأكد هذا الكلام أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، الذي أوضح أن الجناح الشرقي للناتو بات متأهباً لصدّ التحركات الروسية، وشدد على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جعلت من الحلف أقوى من ذي قبل، كما رأى أن انضمام فنلندا للحلف أمر مهم، وسيعزز الأمن في المنطقة الشمالية.

باب الناتو مفتوح

ولفت إلى أن فنلندا ستشارك كعضو كامل في كل فعاليات الحلف المدنية والعسكرية، لافتاً إلى أن باب الحلف مفتوح أمام أي دولة ديمقراطية ترغب في الانضمام إليه.

في المقابل، اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي كوجوغيتوفيتش شويغو، أن حلف الناتو يعمل على تعزيز المسار المعادي لروسيا، مشددًا على أن انضمام فنلندا للناتو يعزز مخاطر اتساع الصراع، وكشف عن أن بعض مقاتلات بيلاروسيا باتت جاهزة لحمل رؤوس نووية.

كذلك تابع أن قواته تستهدف الأسلحة الغربية بأوكرانيا في مواقع القتال وأثناء نقلها، وذكر أن واشنطن تنوي إرسال مقاتلات إف-16 وصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.

اتخاذ تدابير لحماية أمن روسيا

وعاد وهدد بأن انضمام فنلندا للناتو سيجبر روسيا على اتخاذ تدابير مضادة لحماية أمنها، وهو كلام اتفق معه الكرملين الذي أكد على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، أن بلاده ستراقب عن كثب تحركات الحلف لنشر أسلحة وبنية تحتية عسكرية في فنلندا، مؤكداً أنها ستتصرف لضمان أمنها.