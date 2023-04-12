روسيا تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لا يُقهر انهيار واجهة مبنى في بريدة بسبب شدة الرياح هاري يواجه تهديدًا بالترحيل من الولايات المتحدة ترامب: لا شيء سيمنعني من الترشح حتى الإدانة أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل في مملكة الخير شاهد.. البرد والسيل يشق النفود الكبير شمال حائل شباب يمارسون لعبة الكرة الطائرة تحت زخات المطر وادي الدواسر وشرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 38 مئوية حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي متقدم عابر للقارات، بعد أسابيع على تعليق مشاركتها في آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “طاقمًا قتاليًا أطلق بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات (آي سي بي إم) من نظام صاروخي أرضي متحرك” من موقع التجارب في كابوستين يار، أمس الثلاثاء.
وأضاف البيان أن “الرأس الحربي للصاروخ ضرب هدفًا وهميًا في ميدان التدريب ساري شاجان (كازاخستان) بدقة محددة”.
ومنذ إرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات مبطنة بأنه قد يستخدم أسلحة نووية هناك إذا تعرضت روسيا للخطر.
وأعلن بوتين في نهاية فبراير الماضي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة التي اتفقت بموجبها روسيا والولايات المتحدة على الحد من المخزونات النووية والخضوع لعمليات تفتيش متبادلة.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع، قال بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في الدولة المجاورة والحليفة بيلاروسيا، لتبلغ هذه الأسلحة بذلك عتبة الاتحاد الأوروبي.وأدان حلف شمال الأطلسي الإعلانين.
ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية نوع الصاروخ المستخدم في عملية الإطلاق، أمس الثلاثاء، لكنها ذكرت أن الهدف من التجربة هو اختبار معدات قتالية متطورة لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
وأضافت أن عملية “الإطلاق سمحت بإثبات صحة دائرة التصميم والحلول التقنية المستخدمة في تطوير أنظمة جديدة للصواريخ الاستراتيجية”.
وقال بوتين في فبراير إن نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات سينشر خلال العام الجاري، بعد معلومات أمريكية تفيد بأن عملية إطلاق جديدة أخفقت.
ويعد الصاروخ “سارمات”- الذي أطلق عليه المحللون الغربيون اسم “ساتان 2” (الشيطان 2) قادر على حمل رؤوس نووية متعددة. وهو من صواريخ الجيل المقبل الروسية التي وصفها بوتين بأنها لا تقهر.