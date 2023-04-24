روسيا تعاقب جنودها الرافضين للقتال بالحبس في حفرة

تم تداول مقاطع فيديو، انتشرت على حسابات مدونين في تليغرام وتويتر مؤخراً، توثق جنود روس حبسوا داخل حفرة مغطاة بشبك معدني بتهمة فرارهم من القتال.

منع الطعام والماء

وأشار الجنود الروس إلى أنه أُلقي بهم في تلك الحفر وحُرموا من الطعام والماء لرفضهم القتال في أوكرانيا، كما بينت تلك الفيديوهات عدة رجال يرتدون زياً عسكرياً روسياً على الأرضية الصلبة للحفرة فيما تتساقط مياه الأمطار من فوقهم.

وبدا أن العديد من الرجال أصيبوا بجروح بالغة ودامية خاصةً في وجوههم المنتفخة وعيونهم المتورمة، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية.

واشتكى جندي روسي من أنه محتجز في حفرة مفتوحة، مشيراً إلى أنه جندي متطوع من ساراتوف في جنوب روسيا، وأنه ظل محتجزاً في الحفرة منذ نهاية مارس.

مستجدات الصراع الروسي الأوكراني

ويُذكر أن القوات الروسية أعلنت تقدمها غربي مدينة باخموت، وناشد مؤسس قوات فاغنر سلطات كييف وصد هجوم أوكراني بمسيرات على ميناء سيفاستوبول.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحقيق قواتها تقدمًا ميدانيًا جديدًا في باخموت، عقب سيطرتها على مواقع جديدة غربي المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.