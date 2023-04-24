وزير الخارجية الإماراتي يثمن دور المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان سجين سوداني يحاول فك قيوده بعد هروبه من سجن كوبر موعد صرف دعم حساب المواطن دفعة مايو 2023 روسيا تعاقب جنودها الرافضين للقتال بالحبس في حفرة الخارجية اللبنانية تشكر المملكة على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان فيصل بن فرحان يناقش إنهاء العنف بالسودان مع نظيره الياباني لقطات مخيفة لانهيار منازل أمريكية كالورق بسبب انزلاق التربة الدفاع المدني يحذر أهالي المدينة المنورة من عواصف وأمطار استمرار شرط التصريح لأداء العمرة بعد رمضان الصين: أمريكا تمارس البلطجة التكنولوجية
تم تداول مقاطع فيديو، انتشرت على حسابات مدونين في تليغرام وتويتر مؤخراً، توثق جنود روس حبسوا داخل حفرة مغطاة بشبك معدني بتهمة فرارهم من القتال.
وأشار الجنود الروس إلى أنه أُلقي بهم في تلك الحفر وحُرموا من الطعام والماء لرفضهم القتال في أوكرانيا، كما بينت تلك الفيديوهات عدة رجال يرتدون زياً عسكرياً روسياً على الأرضية الصلبة للحفرة فيما تتساقط مياه الأمطار من فوقهم.
وبدا أن العديد من الرجال أصيبوا بجروح بالغة ودامية خاصةً في وجوههم المنتفخة وعيونهم المتورمة، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية.
واشتكى جندي روسي من أنه محتجز في حفرة مفتوحة، مشيراً إلى أنه جندي متطوع من ساراتوف في جنوب روسيا، وأنه ظل محتجزاً في الحفرة منذ نهاية مارس.
ويُذكر أن القوات الروسية أعلنت تقدمها غربي مدينة باخموت، وناشد مؤسس قوات فاغنر سلطات كييف وصد هجوم أوكراني بمسيرات على ميناء سيفاستوبول.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحقيق قواتها تقدمًا ميدانيًا جديدًا في باخموت، عقب سيطرتها على مواقع جديدة غربي المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.