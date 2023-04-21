روسيا تعقد اجتماعا أمنيًّا طارئًا عقب وقوع انفجار ضخم

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عقدت موسكو اجتماعًا أمنيًّا طارئًا في أعقاب انفجار في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا، ناجم عن قذيفة أطلقتها قوات كييف، ولم تتحدد طبيعتها بعد.
وبحسب قناة politjoyatic، فإن قطر الحفرة التي خلفها الانفجار بلغت 20 مترًا، وأنه نجم عن سقوط قنبلة أو صاروخ مجنح أطلقته قوات كييف، ويهدف الاجتماع لتحديد طبيعة القذيفة.
وأضافت القناة: لم ينجم التفجير عن طائرة مسيرة، وعلى الأرجح أنه قنبلة ذكية أو صاروخ.