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أول صحفي أمريكي يتهم بالتجسس في موسكو منذ الحرب الباردة

روسيا تعقد الأوضاع مع أمريكا برفض استئناف قضية إيفان غيرشكوفيتش

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
روسيا تعقد الأوضاع مع أمريكا برفض استئناف قضية إيفان غيرشكوفيتش
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أثارت مسألة قبض روسيا على إيفان غيرشكوفيتش توترًا جديدًا بين واشنطن وموسكو، إذ يُعد مراسل وول ستريت جورنال أول صحفي أمريكي يتم القبض عليه بتهمة التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة، وما يزيد من تصاعد الأوضاع هو أن وسائل الإعلام الرسمية أفادت اليوم أن قاضيًا روسيًا رفض الاستئناف.

وبذلك سيبقى مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، المسجون في موسكو بتهمة التجسس، رهن الاعتقال حتى نهاية مايو.

العقوبة المحتملة

إذا أدين، يواجه غيرشكوفيتش عقدين خلف القضبان، وطلب فريقه القانوني أن تضعه المحكمة قيد الإقامة الجبرية وتأمر بإطلاق سراحه بكفالة قدرها 490 ألف جنيه إسترليني، وعن ذلك، قالت ماريا كورتشاغينا، أحد محاميه، في بيان بعد الجلسة إن موكلها مستعد للدفاع عن نفسه.

وشكر غيرشكوفيتش الجميع على دعمهم مؤكدًا انه مستعد لتأكيد حقه في الصحافة الحرة.

روسيا تعقد الأوضاع مع أمريكا برفض استئناف قضية إيفان غيرشكوفيتش (1)

وكان المثول أمام محكمة بموسكو اليوم هو المرة الأولى التي شوهد فيها غيرشكوفيتش علنًا منذ اعتقاله الشهر الماضي، حيث سافر الصحفي الشاب، 31 عامًا، والمعروف بتقاريره الميدانية، إلى مدينة يكاترينبورغ، بالقرب من جبال الأورال للكتابة عن الجيش الروسي الشهر الماضي.

كارت لتبادل الأسرى

ومع ذلك، فبخلاف كونه صحفيًا، لم يقدم الكرملين أي دليل على ذلك، ويتوقع بعض الخبراء أن تتم محاكمة غيرشكوفيتش خلف أبواب مغلقة، كما حدث في الاستئناف السابق للمحاكمة.

ويشير المحللون إلى أن الحكم قد تم البت فيه بالفعل مع حث موسكو البيت الأبيض على تبادل الأسرى بواحد أو أكثر من الروس البارزين.

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