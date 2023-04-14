روسية توزع المخدرات في الشوارع بطريقة غريبة

اعتقلت الشرطة الروسية، امرأة في مدينة نجيني تاغيل كانت تحاول توزيع المخدرات في أرجاء المدينة بطريقة غريبة.

تفاصيل الوقعة

ووفقًا لوسائل إعلام روسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك: ألقت الشرطة في مدينة نيجني تاغيل القبض على امرأة كانت تحاول توزيع المخدرات باستخدام عربة للأطفال.

وكانت المرأة قد وصلت إلى المدينة بطلب من مشغلها المجهول الذي تواصل معها عبر الإنترنت وأخبرها بإحداثيات مخبأ كان يحوي على كمية كبيرة من المواد المخدرة، وطلب منها توزيع هذه المواد وفق إحداثيات معينة.

بالجرم المشهود

وأردفت فولك: تم القبض على المرأة بالجرم المشهود بالقرب من قرية في ضواحي المدينة، وللتمويه كانت تجرّ عربة أطفال وداخل العربة وضعت قطًّا في ملابس طفل صغير.. وقد عثرت الشرطة داخل الملابس التي كانت في العربة على 5 ظروف فيها مسحوق أبيض تبين أنه مادة N-methylephedron.

وتمكنت الشرطة من العثور على عدة أماكن كانت المرأة قد وزعت فيها المخدرات، كما عثر في الشقة التي كانت استأجرتها أيضًا على موازين إلكترونية وعبوات بلاستيكية ومواد تغليف وحوالي 170 جرام من المواد المخدرة.