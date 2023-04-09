رومارينيو عينه على الهاتريك الثاني بالدوري

يأمل النجم البرازيلي رومارينيو في مواصلة التألق بدوري روشن السعودي، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة الوحدة اليوم.

رومارينيو يسعى للتسجيل

ويدخل رومارينيو مباراة الوحدة والاتحاد اليوم بذكرى الهاتريك الوحيد الذي سجله ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وسجل في المجمل 5 أهداف في شباك فرسان مكة، الأمر الذي يُحفزه لمواصلة التألق.

وكان رومارينيو قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على الوحدة بنتيجة 4\2 في عام 2021، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري، حيث سجل هاتريك، فيما أحرز فهد المولد الهدف الرابع.

الوحدة يستضيف الاتحاد

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الاتحاد، عند الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.