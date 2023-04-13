وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 6 مدن وظائف شاغرة لدى شركة بوبا روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف 660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق السديس: إدارة الحشود وفق منهجية عالمية وتأهب للجمعة الرابعة من رمضان غرامة 50 ألف ريال بحق مذيع أجج التعصب الرياضي اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية أعداد غفيرة في ساحات المسجد الحرام ليلة 23 رمضان مدرب روماني مرشح لقيادة النصر
خسر الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي بهدف دون رد.
ماتس ويفر يفتتح باب التسجيل لفاينورد بواسطة تمريرة رائعة من أسامة إدريسي#الدوري_الأوروبي #فاينورد_روما pic.twitter.com/yFMrnKwjzx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، علمًا بأن اللاعب الإيطالي لورينزو بليجريني أهدر ركلة جزاء للجيالوروسي في الدقيقة الـ43 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ماتس فيفر الهدف الوحيد لنادي فينورد في الدقيقة الـ54 من تصويبة قوية.
وحافظ فينورد على فوزه، ليفوز بهدف دون رد قبل مباراة العودة التي تُقام يوم الخميس المقبل في ملعب الأولمبيكو في إيطاليا.