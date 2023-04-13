روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف

خسر الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي بهدف دون رد.

ماتس ويفر يفتتح باب التسجيل لفاينورد بواسطة تمريرة رائعة من أسامة إدريسي#الدوري_الأوروبي #فاينورد_روما pic.twitter.com/yFMrnKwjzx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2023

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، علمًا بأن اللاعب الإيطالي لورينزو بليجريني أهدر ركلة جزاء للجيالوروسي في الدقيقة الـ43 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

فينورد يحافظ على تقدمه

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ماتس فيفر الهدف الوحيد لنادي فينورد في الدقيقة الـ54 من تصويبة قوية.

روما يستعد لمباراة العودة

وحافظ فينورد على فوزه، ليفوز بهدف دون رد قبل مباراة العودة التي تُقام يوم الخميس المقبل في ملعب الأولمبيكو في إيطاليا.