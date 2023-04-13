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في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف
المواطن - فريق التحرير

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خسر الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، علمًا بأن اللاعب الإيطالي لورينزو بليجريني أهدر ركلة جزاء للجيالوروسي في الدقيقة الـ43 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

فينورد يحافظ على تقدمه

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ماتس فيفر الهدف الوحيد لنادي فينورد في الدقيقة الـ54 من تصويبة قوية.

روما وفينورد الهولندي

روما يستعد لمباراة العودة

وحافظ فينورد على فوزه، ليفوز بهدف دون رد قبل مباراة العودة التي تُقام يوم الخميس المقبل في ملعب الأولمبيكو في إيطاليا.

روما وفينورد الهولندي

 

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