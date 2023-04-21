روما يصعد لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب فينورد

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد الفوز على فريق فينورد الهولندي برباعية مقابل هدف في إياب ربع نهائي المسابقة.
وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي، سجل فريق الجيالوروسي هدفين عبر كل من ليوناردو سبينازولا والأرجنتيني باولو ديبالا، بينما سجل هدف الفريق الهولندي، اللاعب إيجور بايكساو.
وبسبب فوز فينورد ذهابًا بهدف دون رد، لجأ الفريقان لشوطين إضافيين حيث نجح الجيالوروسي في تأكيد تأهله بعد إحرازه هدفين عبر كل من ستيفان الشعراوي ولورينزو بليغريني.
وسيواجه فريق العاصمة الإيطالية، فريق باير ليفركوزن الألماني في مباراتي نصف نهائي اليورباليج.