روما يُمطر شباك أودينيزي بثلاثية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه أودينيزي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.
روما 3-0 أودينيزي
شاهد أهداف المباراة#روما_أودينيزي #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/kFt7gjdAqf
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 16, 2023
وكان اللاعب الإيطالي إدواردو بوفي أحرز الهدف الأول للجيالوروسي في الدقيقة الـ38 بعد ارتداد الكرة من العارضة أثناء تنفيذ أندريا بيلوتي لركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، نجح الجيالوروسي في إحراز هدفين عبر كل من لورينزو بليغريني وتامي أبراهام في الدقيقتين الـ55 والـ90.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الجيالوروسي 56 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد نادي أودينيزي عند 39 نقطة في المركز الـ12.