Icon

 383 ألف مستفيد من خدمة عربات التنقل بالمسجد النبوي Icon عاصفة تسقط شجرة بالسفارة اليابانية بالسعودية والسفير يعلق Icon رونالدو يرشح نجم منتخب البرتغال للانضمام إلى النصر Icon 50 مليون مستخدم لـ حافلات مكة المكرمة خلال عام Icon روسية توزع المخدرات في الشوارع بطريقة غريبة Icon ناصر الهدهود يشارك لأول مرة مع الفريق الكروي الأول بـ الهلال Icon الداخلية تستعرض خدماتها خلال معرضين توعويين في مكة المكرمة Icon مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان Icon مخدرات وسلاح أبيض بحوزة مخالف في جدة Icon الإرياني: نعيش لحظة انتصار ونثمن دور السعودية في ملف الأسرى والمختطفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

رونالدو يرشح نجم منتخب البرتغال للانضمام إلى النصر

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
رونالدو يرشح نجم منتخب البرتغال للانضمام إلى النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رشح لإدارة النصر إحدى الصفقات العالمية للتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا عبر حسابه في “تويتر”: إن نجم النصر رشح لإدارة أصفر الرياض التعاقد مع مواطنه بيبي مدافع بورتو البرتغالي ومنتخب البرتغال في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسينتهي عقد بيبي مع نادي بورتو بنهاية الموسم الحالي، حيث يرغب الفريق البرتغالي في التجديد له.

مرحلة جديدة في النصر

وسيدخل النصر مرحلة جديدة بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا عن قيادة الفريق، حيث سيتولى المدرب الكرواتي دينكو تدريب الفريق الكروي الأول بالنصر مؤقتًا، وذلك بعد رحيل غارسيا حيث ستكون أول مباراة له ضد الهلال الثلاثاء المقبل في دوري روشن.

رونالدو وبيبي

مسيرة رونالدو وبيبي

جدير بالذكر أن بيبي سبق له اللعب مع نجم نادي النصر في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث لعب بيبي خلال الفترة من 2007 إلى 2017، بينما لعب رونالدو مع الريال خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10 سنوات بجامعة القصيم
السعودية اليوم

زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10...

السعودية اليوم
خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية
الرياضة

خسارة الريال ضد فياريال بثلاثية

الرياضة
الشريك زينة الموائد الرمضانية في المدينة المنورة
السعودية اليوم

الشريك زينة الموائد الرمضانية في المدينة المنورة

السعودية اليوم
نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول أيام رمضان
السعودية اليوم

نصائح للتغلب على مصاعب الصيام في أول...

السعودية اليوم
رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن مقابلته
تقارير

رد ناري من نتنياهو بعد رفض بايدن...

تقارير
الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران
السعودية اليوم

الدوام عبر مدرستي اليوم في مدارس نجران

السعودية اليوم
السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا قياديًّا
السعودية اليوم

السفير المعلمي: الدبلوماسية السعودية اليوم تمارس دورًا...

السعودية اليوم
تركي الفيصل: المملكة اتخدت موقفًا حازمًا ضد إسرائيل على مدار العقود
السعودية اليوم

تركي الفيصل: المملكة اتخدت موقفًا حازمًا ضد...

السعودية اليوم