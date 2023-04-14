رونالدو يرشح نجم منتخب البرتغال للانضمام إلى النصر

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كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رشح لإدارة النصر إحدى الصفقات العالمية للتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
🚨 EXCL: Cristiano Ronaldo asked to Al-Nassr board to sign #Pepe, the Portuguese player is at the end of contract with Porto. 🇵🇹 #AlNassr
Porto wants to extend contract with player. 🔵 #Porto pic.twitter.com/GVkZPMjDIC
— Pedro Almeida (@pedrogva6) April 14, 2023
وقال الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا عبر حسابه في “تويتر”: إن نجم النصر رشح لإدارة أصفر الرياض التعاقد مع مواطنه بيبي مدافع بورتو البرتغالي ومنتخب البرتغال في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسينتهي عقد بيبي مع نادي بورتو بنهاية الموسم الحالي، حيث يرغب الفريق البرتغالي في التجديد له.
وسيدخل النصر مرحلة جديدة بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا عن قيادة الفريق، حيث سيتولى المدرب الكرواتي دينكو تدريب الفريق الكروي الأول بالنصر مؤقتًا، وذلك بعد رحيل غارسيا حيث ستكون أول مباراة له ضد الهلال الثلاثاء المقبل في دوري روشن.
جدير بالذكر أن بيبي سبق له اللعب مع نجم نادي النصر في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث لعب بيبي خلال الفترة من 2007 إلى 2017، بينما لعب رونالدو مع الريال خلال الفترة من 2009 إلى 2018.