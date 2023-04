رونالدو يرشح نجم منتخب البرتغال للانضمام إلى النصر

كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رشح لإدارة النصر إحدى الصفقات العالمية للتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

🚨 EXCL: Cristiano Ronaldo asked to Al-Nassr board to sign #Pepe, the Portuguese player is at the end of contract with Porto. 🇵🇹 #AlNassr

Porto wants to extend contract with player. 🔵 #Porto pic.twitter.com/GVkZPMjDIC

— Pedro Almeida (@pedrogva6) April 14, 2023