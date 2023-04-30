رونالدو يطلب ضم نجم مانشستر يونايتد إلى النصر

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة النصر التعاقد مع أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة Mirror الإنجليزية: إن رونالدو طلب من إدارة النصر التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس لاعب اليونايتد والمعار حاليًّا لصفوف إشبيلية الإسباني.
ويلعب تيليس صاحب الـ 30 عامًا في مركز الظهير الأيسر، حيث انضم إلى اليونايتد في عام 2020 قادمًا من نادي بورتو البرتغالي كما سبق له اللعب في أندية جريميو البرازيلي وغلطة سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي.
وينتهي عقد تيليس مع مان يونايتد في صيف 2024، كما لعب حاليًّا 32 مباراة مع نادي إشبيلية في الموسم الحالي وصنع 3 أهداف فقط.
وكان رونالدو سبق له أن زامل تيليس في مانشستر يونايتد في موسم 2021/ 2022، قبل رحيل رونالدو إلى صفوف النصر مطلع العام الحالي.