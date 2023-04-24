رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الوحدة

استقر المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش على تشكيل فريقه النصر لمواجهة الوحدة اليوم، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مباراة النصر ضد الوحدة

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

وسيُلاقي الفائز من مباراة النصر ضد الوحدة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

رونالدو يقود الهجوم

ويتوقع أن يدفع دينكو بالبرتغالي رونالدو منذ البداية، على أن يجري 3 تغييرات على التشكيل الأساسي الذي خاض المواجهة الأخيرة ضد الهلال، وخسرها بهدفين دون رد، حيث سيُشارك عبدالله الخيبري بدلًا من عبدالمجيد الصليهم.

وسيدفع دينكو بالمدافع عبدالله مادو في التشكيل الأساسي لفريق النصر ضد الوحدة، بدلًا من المصاب عبدالإله العمري، فيما سيدفع بالأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بدلًا من أيمن يحيى، الذي سيحتفظ به كورقة رابحة.

ومن المتوقع أن يبدأ النصر مباراة الوحدة بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، غيسلان كونان، عبدالله مادو، ألفارو غونزاليس، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب ورونالدو.