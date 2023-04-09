رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الفيحاء

استقر المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا على تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء اليوم، حيث سيدفع بالقوة الضاربة بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الفيحاء ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد النصر، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

رونالدو يقود التشكيل

ومن المتوقع أن يجري جارسيا تبديلين على التشكيلة الأساسية، حيث سيدفع بالنجم أيمن يحيى بدلًا من المصاب سامي النجعي، والحارس الأرجنتيني أوجستين روسي بدلًا من نواف العقيدي، وسيقود رونالدو والبرازيلي تاليسكا الهجوم.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ أوجستين روسي، كونان، ألفارو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، تاليسكا ورونالدو.