رونالدو يُشارك النصر في المفاوضات مع زيدان

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لرودي جارسيا.

إقالة رودي جارسيا

وقرر الإدارة النصراوية بالأمس، إنهاء العلاقة التعاقدية رسميًا مع رودي جارسيا، وثمنت له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق؛ وتمنت له التوفيق، وكلفت مدرب فئة الشباب بالنادي، الكرواتي دينكو بقيادة الفريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، من الفوز في 16 مباراة، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وسجل 49 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

التفاوض مع زيدان

وأشارت قناة CBS سبورتس الأمريكية، نقلًا عن مصادر داخل النصر، إلى أن النادي يريد التعاقد مع مدرب روما الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو أو زين الدين زيدان.

وأضافت: “كريستيانو رونالدو نجم النصر، يتعاون مع مجلس إدارة النادي في هذا الملف، حيث إن الإدارة أرسلت عرضًا شفهيًا إلى زيدان، والنجم البرتغالي يشارك في المفاوضات لإقناع المدرب الفرنسي بالقدوم إلى الرياض”.

وتابعت قناة CBS سبورتس: “لا توجد مؤشرات واضحة بشأن موقف المدرب الفرنسي تجاه عرض نادي النصر، بل يريد منح نفسه مهلة من الوقت لدراسة كافة العروض المتاحة”.

وجاء في ختام التقرير: “الحلم الأكبر لزيدان، بقيادة منتخب فرنسا، تبخر بتجديد عقد المدرب ديشامب حتى صيف 2026، لكن يبقى زيزو مرشحًا لأندية أخرى مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان”.