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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وضباب وسحب رعدية على 8 مناطق

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
رياح نشطة وضباب وسحب رعدية على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

سماء غائمة وضباب

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات نجران، جازان وعسير، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وبسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

 

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