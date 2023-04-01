رياض محرز يتجاوز إنجاز دروجبا بالبريميرليج

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس
واصل النجم الجزائري رياض محرز تألقه اللافت مع مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليُحقق رقمًا مميزًا.
وشارك رياض محرز بشكل أساسي في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، ونجح في صناعة الهدف الثاني بعرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء، تابعها كيفين دي بروين بتسديدة قوية.
وأصبح محرز أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج، متجاوزًا الإيفواري دروجبا برصيد 56 تمريرة حاسمة، حيث صنع 27 هدفًا مع ليستر سيتي، و29 هدفًا بقميص مانشستر سيتي، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.
ولعب رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، 274 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وساهم في تسجيل 138 هدف، حيث نجح في هز الشباك 82 مرة، وقدم 56 تمريرة حاسمة.
ولعب مانشستر سيتي ضد ليفربول على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق السيتيزنز لفوز كبير بنتيجة 4\1.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عند 42 نقطة في المركز السادس.