رياض محرز يتجاوز إنجاز دروجبا بالبريميرليج

واصل النجم الجزائري رياض محرز تألقه اللافت مع مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليُحقق رقمًا مميزًا.

رياض محرز أكثر إفريقي صناعة للأهداف

وشارك رياض محرز بشكل أساسي في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، ونجح في صناعة الهدف الثاني بعرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء، تابعها كيفين دي بروين بتسديدة قوية.

وأصبح محرز أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج، متجاوزًا الإيفواري دروجبا برصيد 56 تمريرة حاسمة، حيث صنع 27 هدفًا مع ليستر سيتي، و29 هدفًا بقميص مانشستر سيتي، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.

ولعب رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، 274 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وساهم في تسجيل 138 هدف، حيث نجح في هز الشباك 82 مرة، وقدم 56 تمريرة حاسمة.

فوز مانشستر سيتي صد ليفربول

ولعب مانشستر سيتي ضد ليفربول على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق السيتيزنز لفوز كبير بنتيجة 4\1.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عند 42 نقطة في المركز السادس.