ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع زيدان

ارتبط اسم المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، خلال الفترة الماضية بالعودة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.

الريال لا يفكر في زيدان

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الحقيقة أن زين الدين زيدان متاح في الميركاتو، لكنه يدرك جيدًا أن ريال مدريد لن يكون وجهته في الموسم المقبل”.

وأضافت: “مجلس إدارة ريال مدريد لم يفكر مطلقًا في عودة زيدان، بسبب الثقة في كارلو أنشيلوتي والعمل الذي يقدمه، المرينغي لم يتحرك أبدًا تجاه الأسطورة الفرنسي، كما أنه لم يحاول استعادة علاقته بالنادي”.

وتابعت: “العلاقة الآن بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي باتت أقوى من أي وقت، وتتشاور الإدارة مع المدرب الإيطالي في كل قرار يتعلق بالموسم المقبل، كما أنه الآن سعيد مع الفريق أكثر من أي وقت مضى”.

الابتعاد عن التدريب

ورحل زيدان عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها؛ باريس سان جيرمان وتشيلسي، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا.

ومن المقرر أن يعود مدرب الريال السابق، للتدريب خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، بعدما فشل في توليه تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، لتجديد عقد المدير الفني الحالي ديدييه ديشامب.