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ضمن منافسات الدوري الإسباني

ريال مدريد يتجاوز عقبة سيلتا فيغو بثنائية

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
ريال مدريد يتجاوز عقبة سيلتا فيغو بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز المرينغي بهدفين دون رد.

تقدم ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو” بشكل سريع، وسيطر المرينغي على اللعب، إلا أن دفاع الفريق الضيف ظهر بشكل مميز، وتصدى لهجماته.

ريال مدريد ضد سيلتا فيغو
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

وظهر ماركو أسينسيو بشكل مميز، وكان له أكثر من فرصة، وأطلق كريم بنزيما تسديدة قوية مرت بجانب المرمى عند الدقيقة 21، وسدد داني سيبايوس كرة قوية خرجت بعيدًا عند الدقيقة 25.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح أسينسيو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 42، بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم ريال مدريد ضد سيلتا فيغو بهدف دون رد.

أسينسيو
أسينسيو – المصدر @realmadriden

ميليتاو يهز الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المرينغي بقوة ونجح إيدير ميليتاو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48 بتمريرة من أسينسيو، وحاول سيلتا فيغو تقليص الفارق، وسدد خافي جالان كرة قوية مرت بعيدًا.

وواصل الفريقان الضغط لتسجيل هدف جديد، وأهدر لاعبو المرينغي العديد من الفرص السهلة، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد سيلتا فيغو بهدفين دون رد.

ورفع المرينغي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو عند 36 نقطة في المركز الـ12.

ريال مدريد وسيلتا فيغو
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden
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