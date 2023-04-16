ريال مدريد يتجاوز عقبة قادش بصعوبة

انتهت، منذ قليل، مباراة قادش ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق المرينغي لفوز صعب بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة قادش ضد ريال مدريد التي أُقيمت على ملعب “رامون دي كارانزا” بشكل سريع من المرينغي، وانطلق رودريجو وسدد كرة بقوة عند الدقيقة الأولى، إلا أن تسديدته اصطدمت بالمدافع فالي.

وانطلق كريم بنزيما وسدد كرة قوية، اصطدمت بالدفاع عند الدقيقة الخامسة، وسدد فيدي فالفيردي كرة قوية تصدى لها حارس قادش، دافيد خيل عند الدقيقة العاشرة، وواصل تألق وتصدى لتسديدة أخرى من تشواميني عند الدقيقة 16.

وجاءت أخطر فرص قادش عند الدقيقة 23، حيث أطلق كريس راموس تسديدة مرت بجوار القائم لحارس المرمى تيبو كورتوا، وأطلق بنزيما تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة وأبعدها الدفاع، لينتهي الشوط الأول بتعادل قادش ضد ريال مدريد.

هزيمة قادش ضد ريال مدريد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انطلق رودريجو سدد كرة قوية، إلا أن الحارس تصدى لها عند الدقيقة 50، وسدد ماركو أسينسيو كرة قوية مرت أعلى العارضة، واصطدمت تسديدة بنزيما بالقائم عند الدقيقة 64.

وتمكن ناتشو فيرنانديز من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 72، من تسديدة قوية، قبل أن يُضيف أسينسيو الهدف الثاني عند الدقيقة 76، وواصل المرينغي محاولاته لهز الشباك مجددًا دون جدوى، لتنتهي المباراة بهزيمة قادش ضد ريال مدريد بهدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز الـ15.