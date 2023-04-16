Icon

ريال مدريد يتجاوز عقبة قادش بصعوبة Icon 25 قتيلًا وإصابة المئات في السودان والمملكة تدعو لاجتماع عاجل Icon الفيصلي يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الأهلي Icon مدني عفيف يباشر بلاغات احتجاز مركبات بعد هطول الأمطار Icon الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية Icon طريقة التعامل مع المركبة عند انفجار الإطار خلال القيادة Icon رقم قياسي.. 50 مليون مستخدم لحافلات مكة Icon سدايا تنال 4 شهادات تقديرية من منظمة ICMG الدولية Icon ليونيل ميسي يُعادل رقم رونالدو Icon مدني حائل ينقذ 3 عائلات علقت في تجمع للمياه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإسباني

ريال مدريد يتجاوز عقبة قادش بصعوبة

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
ريال مدريد يتجاوز عقبة قادش بصعوبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة قادش ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق المرينغي لفوز صعب بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة قادش ضد ريال مدريد التي أُقيمت على ملعب “رامون دي كارانزا” بشكل سريع من المرينغي، وانطلق رودريجو وسدد كرة بقوة عند الدقيقة الأولى، إلا أن تسديدته اصطدمت بالمدافع فالي.

جانب من المباراة – المصدر @Cadiz_CFEN

وانطلق كريم بنزيما وسدد كرة قوية، اصطدمت بالدفاع عند الدقيقة الخامسة، وسدد فيدي فالفيردي كرة قوية تصدى لها حارس قادش، دافيد خيل عند الدقيقة العاشرة، وواصل تألق وتصدى لتسديدة أخرى من تشواميني عند الدقيقة 16.

وجاءت أخطر فرص قادش عند الدقيقة 23، حيث أطلق كريس راموس تسديدة مرت بجوار القائم لحارس المرمى تيبو كورتوا، وأطلق بنزيما تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة وأبعدها الدفاع، لينتهي الشوط الأول بتعادل قادش ضد ريال مدريد.

قادش ضد ريال مدريد
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

هزيمة قادش ضد ريال مدريد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انطلق رودريجو سدد كرة قوية، إلا أن الحارس تصدى لها عند الدقيقة 50، وسدد ماركو أسينسيو كرة قوية مرت أعلى العارضة، واصطدمت تسديدة بنزيما بالقائم عند الدقيقة 64.

وتمكن ناتشو فيرنانديز من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 72، من تسديدة قوية، قبل أن يُضيف أسينسيو الهدف الثاني عند الدقيقة 76، وواصل المرينغي محاولاته لهز الشباك مجددًا دون جدوى، لتنتهي المباراة بهزيمة قادش ضد ريال مدريد بهدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز الـ15.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف شاغرة
السعودية اليوم

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن بندر يكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان بجوائز تتجاوز 3 ملايين ريال
السعودية اليوم

فيصل بن بندر يكرم الفائزين في مسابقة...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تنشر لأول مرة صور رؤوس حربية نووية
العالم

كوريا الشمالية تنشر لأول مرة صور رؤوس...

العالم
توقعات باستمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ 10 مساءً
السعودية اليوم

توقعات باستمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ...

السعودية اليوم
المخيمات الرمضانية بجازان شاهد حي على نظام التكافل الاجتماعي
السعودية اليوم

المخيمات الرمضانية بجازان شاهد حي على نظام...

السعودية اليوم
6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس
السعودية اليوم

6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس

السعودية اليوم
وزير الشؤون الإسلامية: مستعدون لتهيئة مساجد قريبة لاستيعاب كثافة المصلين بالجوامع
السعودية اليوم

وزير الشؤون الإسلامية: مستعدون لتهيئة مساجد قريبة...

السعودية اليوم