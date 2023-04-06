ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا

صعد نادي ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد فوزه الكبير مساء الأربعاء على غريمه برشلونة برباعية دون رد في إياب نصف نهائي البطولة.

برشلونة يسقط برباعية

ومن هجمة مرتدة نُفذت بإتقان، نجح البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الوحيد للريال في الشوط الأول بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي كريم بنزيما ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق الـ50 والـ59 والـ80.

وسيواجه الريال فريق أوساسونا في نهائي كأس الملك يوم 6 مايو، علمًا بأن أوساسونا تأهل سلفًا على حساب فريق أتلتيك بيلباو أول أمس الثلاثاء.