ريال مدريد يُحدد خليفة كريم بنزيما

يبحث نادي ريال مدريد عن ضم مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون خليفة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما.

خليفة كريم بنزيما بالريال

واقترب مشوار كريم بنزيما من الانتهاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويتوقع استمراره لنهاية الموسم المقبل كحد أقصى.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الاثنين: “المهاجم الذي يمكن أن يخلف كريم بنزيما هو الكندي جوناثان ديفيد، نجم ليل، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي بالتساوي مع النجم كيليان مبابي”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “المستوى المميز الذي ظهر به ديفيد، آثار اهتمام مسؤولي ريال مدريد، وكذلك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى”.

ويمتد عقد جوناثان ديفيد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل حتى صيف عام 2025، وتبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو، وشارك في 33 مباراة بالدوري والكأس الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 22 هدفًا.

الريال يستعد لتشيلسي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره تشيلسي، مساء يوم غد الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.