ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على تشيلسي بهدف

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، الشوط الأول من مواجهة تشيلسي الإنجليزي متقدمًا بهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ريال مدريد متفوق بهدف

وسجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للريال في الدقيقة الـ22 بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى تشيلسي، الإسباني كيبا.

وجاء تشكيل الريال مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، توني كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

أما تشكيل تشيلسي فجاء مكونًا من: “كيبا في حراسة المرمى، فوفانا، تياجو سيلفا، كوليبالي، جيمس، كانتي، إينزو فيرنانديز، كوفاسيتش، تشيلويل، ستيرلينج، جواو فيليكس”.