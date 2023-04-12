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في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على تشيلسي بهدف

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على تشيلسي بهدف
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، الشوط الأول من مواجهة تشيلسي الإنجليزي متقدمًا بهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ريال مدريد متفوق بهدف

وسجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للريال في الدقيقة الـ22 بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى تشيلسي، الإسباني كيبا.

وجاء تشكيل الريال مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، توني كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو”.

بنزيما - ريال مدريد وتشيلسي

أما تشكيل تشيلسي فجاء مكونًا من: “كيبا في حراسة المرمى، فوفانا، تياجو سيلفا، كوليبالي، جيمس، كانتي، إينزو فيرنانديز، كوفاسيتش، تشيلويل، ستيرلينج، جواو فيليكس”.

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