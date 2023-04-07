ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

أعربت الباحثة السعودية ريانة برناوي عن سعادتها بعد أن تحدد موعد انطلاق رحلتها إلى الفضاء في الشهر القادم.

وقالت ريانة في تغريدة عبر موقع تويتر، كلنا حماس وفخر كرواد سعوديين بإعلان موعد انطلاق رحلتنا نحو الفضاء في شهر مايو المقبل.

وتابعت: نتطلع لإكمال أهداف برنامج المملكة للفضاء، والذي سيسهم في تحقيق استكشافات مستقبلية في شتى المجالات.

كما قالت الهيئة السعودية للفضاء، بإعلان موعد انطلاق رحلة أبطالنا إلى الفضاء في شهر مايو المقبل؛ بداية لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء.

البعثة السعودية

وتغادر بعثة خاصة تضم رائدي فضاء سعوديين أحدهما امرأة للمرة الأولى، في شهر مايو المقبل متوجهة إلى محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن، مسؤولون في شركة أكسيوم سبايس ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وستصبح، ريانة برناوي – باحثة تعمل على سرطان الثدي- أول امرأة سعودية تتوجه إلى الفضاء، ويرافقها رائد الفضاء، علي القرني.