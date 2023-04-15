رينزو لوبيز: الباطن هزم أفضل فريق في آسيا

علق الأوروجوياني رينزو لوبيز، مهاجم نادي الباطن، على فوز فريقه على نادي الهلال في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

"حققنا 3 نقاط مهمة أمام أفضل فريق في آسيا" رينزو لوبيز – لاعب #الباطن#الباطن_الهلال | #SSC pic.twitter.com/KOdYZRgHHh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2023

وقال لوبيز لـ قناة SSC: “فريقي هزم ربما أفضل فريق في آسيا وليس في السعودية فقط، كان فوز مهم أعادنا إلى أجواء البقاء في دوري روشن”.

وواصل لوبيز: “لدينا 14 يومًا للتحضير للمباراة المقبلة وهذا أمر مهم وفوزنا على الهلال سيعطينا دفعة معنوية جيدة لما هو مقبل”.

الهلال والباطن

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، حيث ألغى حكم المباراة هدفًا لـ الهلال، في الدقيقة الـ22 بداعي وجود لمسة يد على النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال الذي ارتطمت الكرة في يده ثم هزت شباك الفريق السماوي.

وتألق بعدها اللاعب ناصر الدوسري وأنقذ شباك الهلال من هدف محقق من الفريق السماوي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، نجح اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الوحيد للفريق السماوي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني بعد استغلاله عرضية متقنة وسط عدم تمركز جيد من لاعبي الهلال دفاعيًّا.

وحاول أزرق الرياض العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لفريق الباطن، ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.