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ضمن منافسات دوري روشن

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الأوروغوياني رينزو لوبيز، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أمام الكبار ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق رينزو لوبيز

وكان رينزو لوبيز قد انضم إلى صفوف الباطن في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من فريق سينترال كوردوبا الأرجنتيني، وظهر بشكل مميز، لينجح في فرض تواجده على التشكيلة الأساسية.

لوبيز
لوبيز – المصدر @albatinclub

وشارك رينزو لوبيز في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بمعدل 1079 دقيقة، ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 7 فرص، وقام بـ16 تسديدة على المرمى بدقة 42.1%، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

واعتاد رينزو لوبيز على التألق أمام الكبار هذا الموسم، حيث نجح في هز شباك الشباب صاحب المركز الثالث بدوري روشن السعودي، وسجل أمام النصر الوصيف والهلال صاحب المركز الرابع، وصنع هدفًا أمام الاتحاد المتصدر.

رينزو لوبيز
لوبيز – المصدر @albatinclub

الباطن بدوري روشن

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز على نظيره الهلال بالأمس بهدف دون رد سجله لوبيز، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى 15 نقطة، ولكنه يتذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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