رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

واصل النجم الأوروغوياني رينزو لوبيز، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن أمام الكبار ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق رينزو لوبيز

وكان رينزو لوبيز قد انضم إلى صفوف الباطن في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من فريق سينترال كوردوبا الأرجنتيني، وظهر بشكل مميز، لينجح في فرض تواجده على التشكيلة الأساسية.

وشارك رينزو لوبيز في 12 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بمعدل 1079 دقيقة، ونجح في تسجيل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 7 فرص، وقام بـ16 تسديدة على المرمى بدقة 42.1%، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

واعتاد رينزو لوبيز على التألق أمام الكبار هذا الموسم، حيث نجح في هز شباك الشباب صاحب المركز الثالث بدوري روشن السعودي، وسجل أمام النصر الوصيف والهلال صاحب المركز الرابع، وصنع هدفًا أمام الاتحاد المتصدر.

الباطن بدوري روشن

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز على نظيره الهلال بالأمس بهدف دون رد سجله لوبيز، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى 15 نقطة، ولكنه يتذيل جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة، ليحتل المركز الرابع.