رينزو لوبيز يُسجل الهدف الأول لـ الباطن في شباك الهلال

نجح الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الأول لفريق الباطن في شباك نادي الهلال مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

هدددددف!⚽

د47’ الهدف الأول لـ الباطن عن طريق رينزو لوبيز

الباطن 1 × 0 الهلال#الباطن_الهلال | #SSC pic.twitter.com/UE615jMRxJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2023

وسجل لوبيز الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الـ47 مع بداية الشوط الثاني بعد استغلاله عرضية متقنة لم يتعامل معها دفاع الهلال بصورة جيدة.