رينزو لوبيز يُسجل الهدف الأول لـ الباطن في شباك الهلال

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نجح الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الأول لفريق الباطن في شباك نادي الهلال مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.
هدددددف!⚽
د47’ الهدف الأول لـ الباطن عن طريق رينزو لوبيز
الباطن 1 × 0 الهلال#الباطن_الهلال | #SSC pic.twitter.com/UE615jMRxJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2023
وسجل لوبيز الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الـ47 مع بداية الشوط الثاني بعد استغلاله عرضية متقنة لم يتعامل معها دفاع الهلال بصورة جيدة.