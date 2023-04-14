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رينزو لوبيز يُسجل الهدف الأول لـ الباطن في شباك الهلال

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
رينزو لوبيز يُسجل الهدف الأول لـ الباطن في شباك الهلال
المواطن - فريق التحرير

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نجح الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الأول لفريق الباطن في شباك نادي الهلال مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل لوبيز الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الـ47 مع بداية الشوط الثاني بعد استغلاله عرضية متقنة لم يتعامل معها دفاع الهلال بصورة جيدة.

 

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