زخات البرد توقف مباراة العين والرياض

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تسبب سقوط الأمطار مع زخات البرد في توقف مباراة العين والرياض التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
بسبب زخات البرد إيقاف مؤقت لمباراة #العين_الرياض
#دوري_يلو #الباحة#المواطن_الرياضي pic.twitter.com/fHQUDBtuct
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) April 24, 2023
ولعب العين والرياض اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ29 من دوري يلو، على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة.
وشهدت المباراة سقوط الأمطار وزخات البرد بكثافة، الأمر الذي دفع الحكم فريح الجلعود باتخاذ قرار بإيقاف المواجهة وخروج اللاعبين من الملعب، قبل أن يعود ويستكمل اللقاء بشكل طبيعي.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في حسم مباراة اليوم ضد العين لصالحه بهدفين دون رد، سجلهما فهد الرشيدي ونواف الحبشي عند الدقيقتين 48 و84، ليحصد 3 نقاط هامة في مشواره.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض رصيده إلى 56 نقطة، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري يلو، فيما تجمد رصيد العين عند 33 نقطة في المركز الـ12.