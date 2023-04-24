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ضمن منافسات دوري يلو

زخات البرد توقف مباراة العين والرياض

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
زخات البرد توقف مباراة العين والرياض
المواطن - فريق التحرير

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تسبب سقوط الأمطار مع زخات البرد في توقف مباراة العين والرياض التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

زخات البرد توقف المباراة

ولعب العين والرياض اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ29 من دوري يلو، على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة.

مباراة العين والرياض
لحظة سقوط زخات البرد

وشهدت المباراة سقوط الأمطار وزخات البرد بكثافة، الأمر الذي دفع الحكم فريح الجلعود باتخاذ قرار بإيقاف المواجهة وخروج اللاعبين من الملعب، قبل أن يعود ويستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

مباراة العين والرياض
لحظة سقوط زخات البرد

مباراة العين والرياض

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في حسم مباراة اليوم ضد العين لصالحه بهدفين دون رد، سجلهما فهد الرشيدي ونواف الحبشي عند الدقيقتين 48 و84، ليحصد 3 نقاط هامة في مشواره.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض رصيده إلى 56 نقطة، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري يلو، فيما تجمد رصيد العين عند 33 نقطة في المركز الـ12.

العين ضد الرياض
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA
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