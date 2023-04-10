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بعد أن غطت الجبال والسهول

زخات البرَد تزين قرى النماص بالأبيض

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
زخات البرَد تزين قرى النماص بالأبيض
المواطن - فريق التحرير

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اكتست قرى شرق النماص بجنوب المملكة، باللون الأبيض، بعد أن غطت الثلوج الجبال والسهول والوديان بلونها الأبيض الأخاذ.

الجمال وسط الثلج

ووثقت عدسة المصور الضوئي علي الكناني، جمال الطبيعة في النماص بعد أن ارتدت حلتها البيضاء الساحات والفياض.

وقال الكناني في تصريحات لقناة “العربية”، إن البرد كسى العديد من المواقع والقرى أمس شرق النماص في قرى نحيان، لاسيما وأن النماص معروفة بجمال جوها وطبيعتها حتى في فصل الصيف.

مزايا النماص

وتمتاز النماص الواقعة شمال منطقة عسير وعلى سلسلة جبال الحجاز، بالطبيعة وبكثافة الغطاء النباتي، واعتدال المناخ صيفًا، وتأخذ درجة الحرارة في النماص خلال فصل الصيف صفة الاعتدال حيث لا تتجاوز 35 درجة مئوية في الأيام العادية، وذلك لارتفاعها الكبير عن سطح البحر والذي يصل إلى أكثر من 2500 متر.

أما في فصل الشتاء فتتدنى درجة الحرارة كثيرًا، وتصل أحيانًا إلى الصفر المئوي في الشتاء بكثرة.

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