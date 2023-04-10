طويق يعكس همة السعوديين العالية ويسلط الضوء على الإنجازات الدفاع المدني يحذر 6 مناطق من أمطار غزيرة لحظة إطلاق مسلح النار في بنك بأمريكا ووقوع إصابات مدينة محمد بن سلمان تطلق أول مجموعة من المباني المكتبية إيلون ماسك يغطي حرف W في تويتر الشيخ الشثري يوضح حكم قراءة أجزاء متفرقة من القرآن في التراويح 13 شركة مؤهلة لمنافسة رخص الكشف لموقعي محدد والردينية التعدينيين زخات البرَد تزين قرى النماص بالأبيض رئيس غينيا بيساو يزور المسجد النبوي زلزال يضرب القطاع المالي في الصين
اكتست قرى شرق النماص بجنوب المملكة، باللون الأبيض، بعد أن غطت الثلوج الجبال والسهول والوديان بلونها الأبيض الأخاذ.
ووثقت عدسة المصور الضوئي علي الكناني، جمال الطبيعة في النماص بعد أن ارتدت حلتها البيضاء الساحات والفياض.
وقال الكناني في تصريحات لقناة “العربية”، إن البرد كسى العديد من المواقع والقرى أمس شرق النماص في قرى نحيان، لاسيما وأن النماص معروفة بجمال جوها وطبيعتها حتى في فصل الصيف.
وتمتاز النماص الواقعة شمال منطقة عسير وعلى سلسلة جبال الحجاز، بالطبيعة وبكثافة الغطاء النباتي، واعتدال المناخ صيفًا، وتأخذ درجة الحرارة في النماص خلال فصل الصيف صفة الاعتدال حيث لا تتجاوز 35 درجة مئوية في الأيام العادية، وذلك لارتفاعها الكبير عن سطح البحر والذي يصل إلى أكثر من 2500 متر.
أما في فصل الشتاء فتتدنى درجة الحرارة كثيرًا، وتصل أحيانًا إلى الصفر المئوي في الشتاء بكثرة.