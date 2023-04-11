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بعد تعليقه على تسجيل هدف لمنتخب قطر في الإمارات

زلة لسان تسببت في سحب جائزة زاهد قدسي من البلوشي

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
زلة لسان تسببت في سحب جائزة زاهد قدسي من البلوشي
المواطن - واس

تحدث المعلق الرياضي خالد البلوشي، عن زلة لسان تسببت في سحب جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي منه.

وأوضح البلوشي خلال حواره لبرنامج “مراحل” على قناة SBC ، أن حصل على الجائزة وتم سحبها منه بسبب تعليقه على هدف قطر في الإمارات خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين.

اعتراف البلوشي بالخطأ

واعترف البلوشي أنه أخطأ في استخدام جمل معينة لم تكن في الحسبان، لافتًا إلى أن توقيت الجملة لم يكن في محلها، مؤكدًا أنه لم يقحم نفسه في معترك السياسة فتعليقاته أساسها الرياضة ولا مجال للخروج منها.

وأشار البلوشي إلى أنه قدم اعتذاره عن هذا الخطأ، مؤكدً أنه لم يكن بينه وبين محمد نجيب أي تواصل في السابق وحتى بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب تعليقاته.

وكان البلوشي قد أثار غضب الإعلام الإماراتي بعد احتفاله بالهدف الثالث الذي سجله منتخب قطر عبر قائده حسن الهيدوس في مرمى الإمارات.

 

 

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