السعودية تعيد البريق لـ جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة المجاورة له قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده لحظة قياس إجهاد المعتمرين والزوار بعد صلاة التراويح في مسجد قباء رئيس الطائي يشرح كيفية تأثير ترابط أهالي حائل على مدرب الفريق وأمير سعيود تدشين منصة أيتامنا بالتزامن مع يوم اليتيم العربي زلزالان قويان يضربان سواحل سامسون التركية فيكتور سيموس: وضع الأهلي أحزنني توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدًا أفضلية كبيرة لـ الهلال في تاريخ مواجهاته ضد الشباب حكم مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يثير الجدل
قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة: إن زلزالين قويين ضربا سواحل سامسون التركية، في البحر الأسود.
وأفاد مركز كاندلي التركي لرصد الزلازل، بوقوع زلازل متتالية قبالة سواحل سامسون وفي البحر الأسود.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن عدد الزلازل التي وقعت في تركيا بعد زلازل مركز كهرمان مرعش المدمرة.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: “وقع أكثر من 24 ألف زلزال في شهرين”، مؤكدة أن نشاط الزلازل مستمر.