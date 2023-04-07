زلزالان قويان يضربان سواحل سامسون التركية

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة: إن زلزالين قويين ضربا سواحل سامسون التركية، في البحر الأسود.

زلازل متتالية

وأفاد مركز كاندلي التركي لرصد الزلازل، بوقوع زلازل متتالية قبالة سواحل سامسون وفي البحر الأسود.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن عدد الزلازل التي وقعت في تركيا بعد زلازل مركز كهرمان مرعش المدمرة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: “وقع أكثر من 24 ألف زلزال في شهرين”، مؤكدة أن نشاط الزلازل مستمر.