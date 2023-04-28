زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر محافظة خراسان الرضوية بشمال شرق إيران فجر اليوم الجمعة.

جنوب غرب مشهد

وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

ووقع الزلزال على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض في ضواحي مدينة زبرخان التابعة لمدينة نيشابور، على بعد 41 كيلومترًا جنوب غرب مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.