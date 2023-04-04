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في أعقاب زلزال ضرب سومطرة الإندونيسية

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سقطرى اليمنية

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ صباحاً
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سقطرى اليمنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز رصد الزلازل الامريكي عن وقوع هزة أرضية بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية في بحر العرب.

بقوة 5.3 درجة

ووفقًا لمركز رصد الزلازل الامريكي، جاءت الهزة بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة، ضرب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية، أمس الاثنين.

مركز الزلزال

وأفادت الهيئة، بأنّ مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كيلومترًا، وعلى بُعد 72 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.

وطمأنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء، أنّه لا خطر من حصول تسونامي من جرّاء الزلزال.

 

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