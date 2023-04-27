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على بعد حوالى 600 كم متر عن السلوم

زلزال بقوة 5.5 ريختر في اليونان ويشعر به سكان مصر

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
زلزال بقوة 5.5 ريختر في اليونان ويشعر به سكان مصر
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال- منذ قليل- دولة اليونان بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، على بعد حوالى 600 كم متر عن السلوم، وشعر به بعض المواطنين في المدن المصرية.

شعر به سكان مصر

وكتب منذ قليل بعض سكان محافظة القاهرة والغربية والمنوفية عن شعورهم بـ زلزال خلال الدقائق الماضية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات، قبالة سواحل سومطرة في أرخبيل إندونيسيا وفقًا لمًا ذكرته الوكالة الجيولوجية الأمريكية.

وحدد مركز الزلزال، الذي وقع عند الساعة الثالثة صباح الثلاثاء بحسب التوقيت المحلي قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15.5 كيلومتر، وفقًا للوكالة الأمريكية.

واندفع السكان إلى المرتفعات، إثر صدور تحذير باحتمال وقوع حالة موجات مد عاتية تسونامي، قبل أن يرفع الإنذار لاحقًا، ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

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