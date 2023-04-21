زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة جزيرة شيشيجيما اليابانية

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ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة شيشيجيما التي تبعد 700 ميل جنوب العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تصدر أي تحذير من موجات مد عاتية “تسونامي”.
وأفادت الهيئة، بأنه تم تسجيل الهزة عند الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي، قبالة جزيرة شيشيجيما وكانت على عمق 10 كيلومترات، وفقًا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.
وكان زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة فوكوشيما في مارس عام 2011 وتسبب في أمواج مد عالية (تسونامي)، أدت إلى حدوث انصهار نووي في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.