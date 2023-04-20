زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب روسيا

أعلن فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالًا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية.

على عمق 30 كيلومترًا

وأفاد مركز الخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأشارت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ الروسية، إلى أن سكان شبه الجزيرة لم يتصلوا بالخدمات التشغيلية بعد الزلزال.