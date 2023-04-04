زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تشيلي

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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الثلاثاء، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل أتاكاما في تشيلي.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالًا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب قرب سواحل لوس لاغوس بتشيلي، موضحًا أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
ولفت المركز إلى أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 41.29 جنوبًا وخط طول 75.54 غربًا. ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.