زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة، ضرب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية، أمس الاثنين.

مركز الزلزال

وأفادت الهيئة، بأنّ مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كيلومترًا، وعلى بُعد 72 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.

وطمأنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء، أنّه لا خطر من حصول تسونامي من جرّاء الزلزال.