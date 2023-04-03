زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب روسيا

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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، أن زلزالاً بلغت قوته 6.6 درجة ضرب منطقة بالقرب من منطقة كامشاتكا شرقي روسيا.
وذكر المركز أن الزلزال ضرب على عمق 100 كيلومتر.
وقال النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية تسونامي، إنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.