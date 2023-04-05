زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب بنما

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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر مناطق في بنما، اليوم الأربعاء، وفقًا للعربية عاجل.
ووقع الزلزال على بُعد 88 كم من بنما
والاثنين، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية.
وقالت الهيئة: إن مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كم وعلى بُعد 72 كم جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.
من جهتها، طمأنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء أنه لا خطر من حصول تسونامي من جرّاء الزلزال.