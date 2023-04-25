Icon

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة وتطبيق الأنظمة بحق قائدها Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات Icon لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان Icon هدوء في الخرطوم مع بدء هدنة بوساطة أمريكية سعودية Icon زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا Icon إعلانات وسائل التواصل مليئة بالسلع الرديئة والمعلنين الجشعين Icon توقعات باستمرار أمطار نجران حتى الـ 10 مساءً Icon تعليم تبوك: استئناف الفصل الدراسي الثالث وعودة التوقيت الصيفي Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل سومطرة في أرخبيل إندونيسيا وفقاً لمًا ذكرته الوكالة الجيولوجية الأمريكية.

مركز الزلزال

وحدد مركز الزلزال، الذي وقع عند الساعة الثالثة صباح الثلاثاء بحسب التوقيت المحلي قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15.5 كيلومترًا، وفقًا للوكالة الأمريكية.

واندفع السكان إلى المرتفعات، إثر صدور تحذير باحتمال وقوع حالة موجات مد عاتية تسونامي، قبل أن يرفع الإنذار لاحقًا، ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

هزة قوية

وقال باتريس سانيني وهو أحد سكان سيبيروت أكبر جزر مينتاوي “الهزة كانت قوية إلى درجة عانينا فيها صعوبة في الوقوف والخروج. واجهنا صعوبة للخروج من المنزل واضطررنا إلى التمسك بالجدران”، وفقًا لفرانس برس.

وأضاف “إنها أقوى هزة أرضية هذه السنة. ظننت أن تسونامي سيحصل. لحسن الحظ لم يسجل تسونامي”.

تحذير تسونامي

وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرًا باحتمال حصول تسونامي وأبقته مدة ساعتين تقريبًا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

قالت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية إن زلزالاً بقوة 7.3 وقع غربي جزيرة سومطرة اليوم الثلاثاء. وأظهرت بيانات وكالة الفيزياء الجيولوجية تسجيل عدة توابع في وقت لاحق بلغت قوة أحدها 5 درجات.

حزام النار

وقال المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث إن السلطات تجمع بيانات من الجزر الأقرب لمركز الزلزال قبالة الشاطئ الغربي لجزيرة سومطرة.

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا منتظمًا بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.

زلازل إندونيسيا

ووقعت زلازل في إندونيسيا في 26 ديسمبر 2004 قبالة شواطئ سومطرة بقوة 9.1 درجات ليصبح الأكثر حصدًا للأرواح، حيث أسفر عن سقوط أكثر من 230 ألف قتيل في سريلانكا والهند وتايلاند.

وتسبب بموجات هائلة بلغ ارتفاع بعضها 30 مترًا على ساحل باندا اتشه في شمال سومطرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه
آخر الاخبار

نادي الخليج يُعاني خارج ملعبه

آخر الاخبار
أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر مشروعات رؤية المملكة
السعودية اليوم

أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر...

السعودية اليوم
لقطات لاندلاع النار بقطار محمل بمواد كيميائية في أمريكا
العالم

لقطات لاندلاع النار بقطار محمل بمواد كيميائية...

العالم
لاجئ سوري عمره 29 عامًا عمدة بألمانيا
العالم

لاجئ سوري عمره 29 عامًا عمدة بألمانيا

العالم
حمدالله يفشل في هز شباك الهلال مع الاتحاد
آخر الاخبار

حمدالله يفشل في هز شباك الهلال مع...

آخر الاخبار
14 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
وظائف

14 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف
الغذاء والدواء تحذر من الشوربة جاهزة التحضير
صحة وطب‎

الغذاء والدواء تحذر من الشوربة جاهزة التحضير

صحة وطب‎
بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة
حصاد اليوم

بنك البلاد يعلن عن وظائف في جدة

حصاد اليوم