زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

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ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل سومطرة في أرخبيل إندونيسيا وفقاً لمًا ذكرته الوكالة الجيولوجية الأمريكية.
وحدد مركز الزلزال، الذي وقع عند الساعة الثالثة صباح الثلاثاء بحسب التوقيت المحلي قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15.5 كيلومترًا، وفقًا للوكالة الأمريكية.
واندفع السكان إلى المرتفعات، إثر صدور تحذير باحتمال وقوع حالة موجات مد عاتية تسونامي، قبل أن يرفع الإنذار لاحقًا، ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.
وقال باتريس سانيني وهو أحد سكان سيبيروت أكبر جزر مينتاوي “الهزة كانت قوية إلى درجة عانينا فيها صعوبة في الوقوف والخروج. واجهنا صعوبة للخروج من المنزل واضطررنا إلى التمسك بالجدران”، وفقًا لفرانس برس.
وأضاف “إنها أقوى هزة أرضية هذه السنة. ظننت أن تسونامي سيحصل. لحسن الحظ لم يسجل تسونامي”.
وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرًا باحتمال حصول تسونامي وأبقته مدة ساعتين تقريبًا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.
قالت وكالة الفيزياء الجيولوجية الإندونيسية إن زلزالاً بقوة 7.3 وقع غربي جزيرة سومطرة اليوم الثلاثاء. وأظهرت بيانات وكالة الفيزياء الجيولوجية تسجيل عدة توابع في وقت لاحق بلغت قوة أحدها 5 درجات.
وقال المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث إن السلطات تجمع بيانات من الجزر الأقرب لمركز الزلزال قبالة الشاطئ الغربي لجزيرة سومطرة.
وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا منتظمًا بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.
ووقعت زلازل في إندونيسيا في 26 ديسمبر 2004 قبالة شواطئ سومطرة بقوة 9.1 درجات ليصبح الأكثر حصدًا للأرواح، حيث أسفر عن سقوط أكثر من 230 ألف قتيل في سريلانكا والهند وتايلاند.
وتسبب بموجات هائلة بلغ ارتفاع بعضها 30 مترًا على ساحل باندا اتشه في شمال سومطرة.