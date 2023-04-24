Icon

ملف غوانتانامو يكشف تجنيد الـ CIA لبعض منفذي هجمات سبتمبر Icon شاهد.. سحب ضخمة على حي شوران بالمدينة Icon خسارة الوزن تجنبك شبح السكري 5 سنوات Icon مشاهد متداولة لبردية كثيفة شمال شرق نجران Icon اليمن تثمن جهود السعودية لإجلاء مواطنيها من السودان Icon غالبية الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن للرئاسة مرة أخرى Icon زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا Icon نظارة آبل المرتقبة قد يصل سعرها لـ 3000 دولار Icon تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض Icon شاهد.. برد كثيف وسيول جنوب الأفلاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تحذير من الاقتراب للمناطق الساحلية

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع زلزال بقوة 7.1 درجات، اليوم الاثنين، قرب جزر كيرماديك على بعد 900 كيلومتر شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا وعلى عمق 49 كيلومترًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

تحذير للمواطنين

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال لم يشكل أي تهديد لهاواي أو منطقة المحيط الهادئ الأوسع.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا بأنها تقوم بتقييم ما إذا كان الزلزال يمكن أن يؤثر على نيوزيلندا، لكنها قدمت نصائح معتادة للمواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية إذا شعروا بزلزال قوي أو لفترة طويلة.

زلازل قوية

وتعد جزر كيرماديك غير مأهولة بالسكان، باستثناء جزيرة راؤول حيث يقيم العلماء النيوزيلنديون أحيانًا لرصد الطقس.

وشهدت الجزر زلازل قوية متكررة، وهي تتشكل جيولوجيًا من سلسلة من التلال التي نشأت من التصادم المستمر بين المحيط الهادئ والصفائح التكتونية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية