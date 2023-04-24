زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا

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وقع زلزال بقوة 7.1 درجات، اليوم الاثنين، قرب جزر كيرماديك على بعد 900 كيلومتر شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا وعلى عمق 49 كيلومترًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال لم يشكل أي تهديد لهاواي أو منطقة المحيط الهادئ الأوسع.
وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا بأنها تقوم بتقييم ما إذا كان الزلزال يمكن أن يؤثر على نيوزيلندا، لكنها قدمت نصائح معتادة للمواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية إذا شعروا بزلزال قوي أو لفترة طويلة.
وتعد جزر كيرماديك غير مأهولة بالسكان، باستثناء جزيرة راؤول حيث يقيم العلماء النيوزيلنديون أحيانًا لرصد الطقس.
وشهدت الجزر زلازل قوية متكررة، وهي تتشكل جيولوجيًا من سلسلة من التلال التي نشأت من التصادم المستمر بين المحيط الهادئ والصفائح التكتونية.