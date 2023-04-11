زلزال جديد يضرب الحدود التركية السورية

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ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة الحدود التركية السورية على عمق 5 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية على مسافة 23 كيلومترًا جنوب أنطاكية.