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بقوة 3 درجات على مقياس ريختر

زلزال جديد يضرب الحدود التركية السورية

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ مساءً
زلزال جديد يضرب الحدود التركية السورية
المواطن - فريق التحرير

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ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة الحدود التركية السورية على عمق 5 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

بؤرة الزلزال

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية على مسافة 23 كيلومترًا جنوب أنطاكية.

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