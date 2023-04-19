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علي عمق 7 كيلومترات

زلزال جديد يضرب جوكسون بكهرمان مرعش التركية

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ صباحاً
زلزال جديد يضرب جوكسون بكهرمان مرعش التركية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا جديدًا ضرب منطقة جوكسون في كهرمان مرعش.

علي عمق 7 كيلومترات

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر رئيس فرع أزمير لغرفة المهندسين المدنيين التركية، إليم أولوتاس أياتار، من وقوع زلزال عنيف في أزمير، قائلًا: إنه حتى لو لم يكن الزلزال بقوة زلزال كهرمان مرعش، فإن الضرر الذي سيحدث سيكون متشابهًا.

يشار إلى أنه بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة في كهرمان مرعش في 6 فبراير الماضي، حدث ذعر من الزلازل في العديد من المدن في تركيا.

وأدلى إليم أولوتاس أياتار، بتصريحات حول العواقب المحتملة لزلزال محتمل في أزمير وما يمكن فعله به.

وقال: “حتى الزلزال الذي وقع قبالة ساحل ساموس وكان حتى الآن بعيدًا عن المركز تسبب في دمار خطير في بيركلي وبورنوفا، لذلك يمكننا وصفه بأنه تحذير من الزلزال، مقارنة بالزلزال الذي سيحدث في المركز، لكن مشاكل هذا النوع من الزلازل لم تحل اليوم”.

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