زلزال جديد يضرب جوكسون بكهرمان مرعش التركية زوار المسجد النبوي يحيون ليلة 28 رمضان وسط أجواء مفعمة بالسكينة قراصنة روس يحاولون تعطيل البنية التحتية لبريطانيا زينة بطول 15 ألف متر في تبوك احتفالًا بالعيد 4 طلاب سعوديين في نهائي مسابقة الاستشارات الإستراتيجية العالمية لقطات جوية للمسجد الحرام ليلة 28 رمضان تعليق مهمة وحدة استخبارات أمريكية تسربت منها وثائق البنتاجون وفاة فنانة استعراضية أمام الجمهور سقطت من ارتفاع مرعب القبض على مواطن لسطوه على مجمع تجاري بالرياض أمريكي يطلق النار على مراهق قرع جرس منزله بالخطأ
كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن زلزالًا جديدًا ضرب منطقة جوكسون في كهرمان مرعش.
وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وفي وقت سابق، حذر رئيس فرع أزمير لغرفة المهندسين المدنيين التركية، إليم أولوتاس أياتار، من وقوع زلزال عنيف في أزمير، قائلًا: إنه حتى لو لم يكن الزلزال بقوة زلزال كهرمان مرعش، فإن الضرر الذي سيحدث سيكون متشابهًا.
يشار إلى أنه بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة في كهرمان مرعش في 6 فبراير الماضي، حدث ذعر من الزلازل في العديد من المدن في تركيا.
وأدلى إليم أولوتاس أياتار، بتصريحات حول العواقب المحتملة لزلزال محتمل في أزمير وما يمكن فعله به.
وقال: “حتى الزلزال الذي وقع قبالة ساحل ساموس وكان حتى الآن بعيدًا عن المركز تسبب في دمار خطير في بيركلي وبورنوفا، لذلك يمكننا وصفه بأنه تحذير من الزلزال، مقارنة بالزلزال الذي سيحدث في المركز، لكن مشاكل هذا النوع من الزلازل لم تحل اليوم”.